Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 23 gennaio 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Sposa ha totalizzato in media 6568 spettatori (28.71% di share); su Canale5 il game show Avanti un altro…pure di sera! si è portato a casa 2615 spettatori (share 11.49%). Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha ottenuto 1306 spettatori (5.89%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 951 spettatori (3.66%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 813 (3.25%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2346 spettatori (9.07%) nella puntata vera e propria e 1580 (7.67%) nel Tavolo finale. Su Rete4 ...

"Fedelissimo" perché, anche questa settimana, i dati degli Ascolti TV lo confermano: il people show di Maria De Filippi mantiene il titolo di programma più seguito del prime time, con 5.567.000 spettatori. Questa settimana è Maria de Filippi la regina della domenica. Solo sette giorni fa commentavamo gli ascolti in calo di Amici 21, scrivendo che forse, serviva qualcosa di diverso, non le solite classifiche.