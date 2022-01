Ascolti tv 23 gennaio: uno solo il vincitore tra Paolo Bonolis e Fabio Fazio. I dati (Di lunedì 24 gennaio 2022) La serata di ieri è stata piena di trasmissioni imperdibili, La Sposa, Paolo Bonolis e Fabio Fazio sono stati sicuramente i più seguiti. La domenica sera si sa è ricca… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 24 gennaio 2022) La serata di ieri è stata piena di trasmissioni imperdibili, La Sposa,sono stati sicuramente i più seguiti. La domenica sera si sa è ricca… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 23 gennaio 2022. Nuovo boom per #LaSposa che cresce al 28.7% (6,5 mln), cala ancora Avanti… - Ilsuperbo89 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 23 gennaio In Olanda parte bene la nuova edizione… - Holly_Hamilton8 : RT @FRANCESCOASROM7: @GrandeFratello Caro @GrandeFratello Visto Che Siete Voi Che Manovrate I Televoti La Nostra Sole Deve Essere Immune Pu… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 23 gennaio In Olanda parte bene la nuova e… - Lorenzo83497205 : RT @FRANCESCOASROM7: @GrandeFratello @ricordosospeso Caro @GrandeFratello Siccome Voi Manomettete I Televoti Oggi La Nostra Sole Deve Esser… -