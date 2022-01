“Ascoltare la società”: la ricetta di Papa Francesco per sconfiggere le fake news (Di lunedì 24 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Ascoltare”. E’ questo il tema centrale del Messaggio di Papa Francesco per la 56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, che quest’anno si celebrerà domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione di Gesù. «Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell’arte di comunicare», ammonisce il Pontefice. Guardando al mondo della comunicazione, il Papa afferma che il verbo Ascoltare è «condizione di un autentico dialogo». «In effetti, stiamo perdendo la capacità di Ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile – mette in guardia Bergoglio – Allo stesso tempo, l’ascolto sta conoscendo un nuovo importante ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Città del Vaticano – “”. E’ questo il tema centrale del Messaggio diper la 56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, che quest’anno si celebrerà domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione di Gesù. «Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell’arte di comunicare», ammonisce il Pontefice. Guardando al mondo della comunicazione, ilafferma che il verboè «condizione di un autentico dialogo». «In effetti, stiamo perdendo la capacità dichi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile – mette in guardia Bergoglio – Allo stesso tempo, l’ascolto sta conoscendo un nuovo importante ...

