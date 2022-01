Arriva il super green pass senza scadenza per chi ha ricevuto la terza dose? (Di lunedì 24 gennaio 2022) La campagna di immunizzazione continua a procedere spedita, anche dopo gli ultimi decreti del governo che ha varato l’obbligo vaccinale per gli over 50. Sono aumentate le prime e le seconde dosi inoculate nel giro di poche settimane, mentre i richiami proseguono senza alcun intoppo. A breve, però, entrerà in vigore la norma che riduce la durata della certificazione verde da nove a sei mesi (scatterà il prossimo 1° febbraio), ma il governo sta pensando di procedere con un super green pass allungato per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino. super green pass allungato per chi ha la terza dose, il piano del governo L’ipotesi è sul tavolo e sarò discussa nel giro dei prossimi giorni. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La campagna di immunizzazione continua a procedere spedita, anche dopo gli ultimi decreti del governo che ha varato l’obbligo vaccinale per gli over 50. Sono aumentate le prime e le seconde dosi inoculate nel giro di poche settimane, mentre i richiami proseguonoalcun intoppo. A breve, però, entrerà in vigore la norma che riduce la durata della certificazione verde da nove a sei mesi (scatterà il prossimo 1° febbraio), ma il governo sta pensando di procedere con unallungato per chi haladi vaccino.allungato per chi ha la, il piano del governo L’ipotesi è sul tavolo e sarò discussa nel giro dei prossimi giorni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva super Green Pass verso la proroga della scadenza: ecco per chi E la proroga del super Green Pass per coloro che hanno anche il booster non è l'unica decisione che ... Dalle Regioni arriva un grido d'allarme, perché le attuali regole per l'ingresso - vaccinazione ...

Super green pass durerà di più, verso proroga E sul tavolo ci sono anche i nodi della minore durata del certificato rispetto rispetto ai 9 mesi di altri Paesi europei e dell'obbligo di tampone per chi arriva in Italia, anche con la terza dose: ...

Violitudine, il podcast: arriva Super Mario Gomez Viola News

