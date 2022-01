Arresto cardiaco per un ragazzino di 12 anni durante la gara di corsa, rianimato per vari minuti è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il piccolo atleta era alla sua prima gara di corsa campestre. Si è sentito male all’improvviso e si è accasciato al suolo E’ crollato a terra mentre stava correndo la sua prima gara di atletica davanti agli occhi increduli degli altri piccoli partecipanti, degli organizzatori e dei tanti genitori giunti sul posto per assistere alla gara dei… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il piccolo atleta era alla sua primadicampestre. Si è sentito male all’improvviso e si è accasciato al suolo E’ crollato a terra mentre stava correndo la sua primadi atletica davanti agli occhi increduli degli altri piccoli partecipanti, degli organizzatori e dei tanti genitori giunti sul posto per assistere alladei… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

