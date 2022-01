Armani Beauty sceglie Tessa Thompson come testimonial

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I fan Marvel attendono il ritorno dial cinema con il nuovo film di Thor: Love and Thunder, dove interpreta la coraggiosa Valkyrie. Ma, lato bellezza, l’attrice è stata sceltanuovo volto di. Unendosi quindi all’esercito di bellezze cinematograficheCate Blanchett e Zhong Chuxi, non solo internazionali ma anche nostraneAlice Pagani e Greta Ferro,figuraambassador nella nuova campagna realizzata dal fotografo svedese Mikael Jansson.volto diSi tratta di un vero e proprio debutto pernel mondo ...

è lieta di comunicare che il suo nuovo volto sarà l'attrice americana Tessa Thompson . La Thompson prenderà parte sia alla campagna dell'iconico fondotinta LUMINOUS SILK che a quella del ...Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta Iscriviti ... piccoli e di nicchia, che solo le star conoscono E mentre tutti parlano di Gen Z, è Giorgio, ...L'attrice sarà protagonista della campagna per il Luminous silk foundation e per il Lip power, scattata dal fotografo svedese Mikael Jansson. Il ...Tessa Thompson è il nuovo volto di Armani Beauty. Foto: imago / Zuma Wire Armani ha annunciato Tessa Thompson come il nuovo volto della sua linea di ...