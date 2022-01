Advertising

Lopinionista : Arezzo, furto aggravato: 32enne arrestato due volte nello stesso giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo furto

Arezzo Notizie

...per "aggravato con l'aggravante della reiterazione " e lo straniero è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Arma in attesa delle decisioni della Procura. 1 - - >- E' ...C'è Leonardo Notarbartolo e il più grandedi diamanti della storia. Raccontiamo tutto questo prendendoci un po' in giro, quanto siamo bravi noi italiani a rubare sostanzialmente. Le puntate ...MONTEVARCHI. Furti sventati in Valdarno grazie alla proficua collaborazione tra cittadinanza e carabinieri. Due gli episodi accaduti nella giornata di giovedì scorso. Il primo ha ...Annuncio vendita Opel Mokka 1.6 CDTI Ecotec 136CV 4x4 Start&Stop Business usata del 2017 a Cortona, Arezzo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...