Apex Legends: Mad Maggie è la nuova leggenda in arrivo nella stagione 12 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mostrata in un trailer la nuova leggenda della stagione 12 di Apex Legends, è Mad Maggie. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo essere comparsa in alcuni teaser della stagione 12, Mad Maggie è finalmente pronta per fare il suo debutto come nuova leggenda di Apex Legends. I ragazzi di Respawn Entertainment hanno infatti rilasciato nelle scorse ore un trailer per presentare il nuovo personaggio giocabile in arrivo con la nuova stagione. Nel video possiamo vedere alcuni accenni alla storia della nuova combattente, la quale raggiungerà il campo di battaglia a breve. Mad Maggie è la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mostrata in un trailer ladella12 di, è Mad. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo essere comparsa in alcuni teaser della12, Madè finalmente pronta per fare il suo debutto comedi. I ragazzi di Respawn Entertainment hanno infatti rilasciato nelle scorse ore un trailer per presentare il nuovo personaggio giocabile incon la. Nel video possiamo vedere alcuni accenni alla storia dellacombattente, la quale raggiungerà il campo di battaglia a breve. Madè la ...

