Anna Tatangelo | lo stretching si fa bollente | lato B in bella mostra FOTO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La bellezza diè sotto gli occhi di tutti. La cantante si èta durante l’allentamento. Il dettaglio hot non è passato inosservato. Il mondo della musica è stato completamente segnato da. La sua carriera è partita quando lei ancora era una ragazzina e oggi vive ancora un momento altissimo. Inoltre, la sua bellezza lascia sempre tutti senza parole. Un mix che hanno portato al successo la cantante. Fonte GettyImagesVista l’epoca social in cui viviamo, anche lei è molto seguita e amata. Si pensi che può vantare ben 1,8 milioni di followers. Numeri che non fanno tutti. Sui social mette svariati contenuti. Non solo il suoartistico ma anche il privato. In alcune, inoltre, è possibile vedere anche la casa di ...

Advertising

deveraunseraunn : RT @cmqpiena: APPELLO A CHI OGGI POTRÀ VOTARE: potreste scrivere su qualche scheda “Anna Tatangelo”? Adorerei molto, grazie ???? #Quirinale2… - cmqpiena : APPELLO A CHI OGGI POTRÀ VOTARE: potreste scrivere su qualche scheda “Anna Tatangelo”? Adorerei molto, grazie ????… - flamanc24 : RT @kerolarchive: quell'anno il festival era diviso in categorie: Uomini, Donne, Gruppi, Classic e Giovani. tra le donne spicca Anna Tatang… - flamanc24 : RT @kerolarchive: al secondo posto arriva Anna Tatangelo con 'Il mio amico', canzone che fa molto discutere. il terzo posto é di 'Eppure mi… - PiaParenti : RT @lusciatush: Luquisha per “Ragazza di periferia” di Anna Tatangelo Musica #DragRaceItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Elle

Lo scatto diha fatto impazzire milioni di fan, la cantante ha reso più dolce la domenica con una foto in dolce attesa. Finalmente un po' di serenità per, dopo la travagliata ...'Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere' ha scritto tempo fain un post Instagram dedicato al figlio , usando parole d'amore che oggi più che mai sono valide per descrivere lo splendido rapporto che li lega. Andrea D'Alessio è nato l'11 marzo ...La bellezza di Anna Tatangelo è sotto gli occhi di tutti. La cantante si è mostrata durante l'allentamento. Il dettaglio è incredibile.Anna Tatangelo ha scelto un look semplice eppure molto chic, per la sua domenica speciale in compagnia del figlio Andrea: è davvero strepitosa.