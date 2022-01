Andrea Riccardi, chi è il Presidente della Repubblica candidato al Quirinale? Famiglia, moglie e figli (Di lunedì 24 gennaio 2022) È una domanda che si stanno facendo in molti, in quest’Italia dei pochi noti e dei molti ignorati fin quando il mainstraeam non li chiama in adunata temporanea: chi è Andrea Riccardi, candidato Presidente della Repubblica che il centrosinistra vorrebbe al Quirinale? Le sue skill parlano per lui e fanno silloge di persona e personaggio: è un accademico, è un docente ed è stato fondatore della Comunità di San’Egidio e ministro nel governo tecnico di Mario Monti. Ma in particolare Andrea Riccardi è un uomo che ha una lunga militanza laica nella Chiesa, di cui conosce a menadito la storia in quanto erudito di fama mondiale e la potenza etica e sociale in quanto uomo di fede. Chi è Andrea ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) È una domanda che si stanno facendo in molti, in quest’Italia dei pochi noti e dei molti ignorati fin quando il mainstraeam non li chiama in adunata temporanea: chi èche il centrosinistra vorrebbe al? Le sue skill parlano per lui e fanno silloge di persona e personaggio: è un accademico, è un docente ed è stato fondatoreComunità di San’Egidio e ministro nel governo tecnico di Mario Monti. Ma in particolareè un uomo che ha una lunga militanza laica nella Chiesa, di cui conosce a menadito la storia in quanto erudito di fama mondiale e la potenza etica e sociale in quanto uomo di fede. Chi è...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, il centrosinistra ragiona su Andrea Riccardi come 'profilo di presidente ideale'. Chi è lo storico, ex m… - RaiNews : La corsa al Colle - chetempochefa : 'Abbiamo individuato una candidatura che per noi avrebbe le caratteristiche di Presidente ideale, quella di Andrea… - iceagescomin : Quando leggo che il candidato per #Quirinale2022 della 'sx' sarebbe Andrea Riccardi non posso non pensare a questo… - RadioLuiss : ?? Una 'apertura di dialogo vero con il centrodestra e la volontà di preservare Andrea #Riccardi come profilo ideale… -