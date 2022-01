Amici 21, l’assurda richiesta: ecco cosa dovranno fare gli allievi per passare al Serale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manca ormai poco all’ultima fase di Amici 21. Stando a quanto emerso dal web, il tanto atteso Serale si terrà a inizio marzo dove gli allievi saranno divisi in tre squadre. Rispetto alla scorsa edizione, i concorrenti saranno divisi in numero uguale affinché nessuno venga avvantaggiato. Tuttavia, mai come quest’anno, la corsa allo step finale sarà assai complicata per i cantanti i quali dovranno svolgere un compito che sta già facendo discutere. Amici 21, LDA incanta Gerry Scotti: ecco chi è stato ammesso al Serale Il figlio di Gigi D'Alessio si è esibito sul palco del talent di Maria De Filippi ottenendo l'accesso al Serale insieme ad altri talenti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manca ormai poco all’ultima fase di21. Stando a quanto emerso dal web, il tanto attesosi terrà a inizio marzo dove glisaranno divisi in tre squadre. Rispetto alla scorsa edizione, i concorrenti saranno divisi in numero uguale affinché nessuno venga avvantaggiato. Tuttavia, mai come quest’anno, la corsa allo step finale sarà assai complicata per i cantanti i qualisvolgere un compito che sta già facendo discutere.21, LDA incanta Gerry Scotti:chi è stato ammesso alIl figlio di Gigi D'Alessio si è esibito sul palco del talent di Maria De Filippi ottenendo l'accesso alinsieme ad altri talenti ...

Advertising

nademiyy_ : RT @Stefani97313468: l'incoerenza in quella casa è assurda...Gianmaria e Alessandro chiariscono e diventano amici..surreality...Delia e Sol… - maryrita52 : RT @Stefani97313468: l'incoerenza in quella casa è assurda...Gianmaria e Alessandro chiariscono e diventano amici..surreality...Delia e Sol… - Stefani97313468 : l'incoerenza in quella casa è assurda...Gianmaria e Alessandro chiariscono e diventano amici..surreality...Delia e… - lalitapetila : RT @Ste_Mazzu: Troppo facile prevedere che accadesse, era scritto nelle cose; chi ha voluto l'alternanza scuola-lavoro dormirà sonni tranqu… - MauroCapozza : RT @Ste_Mazzu: Troppo facile prevedere che accadesse, era scritto nelle cose; chi ha voluto l'alternanza scuola-lavoro dormirà sonni tranqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’assurda L'intervista: "Mio figlio doveva essere a scuola, assurdo che non sia più tornato" La Repubblica