“Alzare soglia positivi per attivare Dad, Ffp2 e tamponi gratis per tutti, lezioni in presenza”: le richieste di Priorità alla scuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Priorità alla scuola chiede che la scuola resti aperta in presenza e in continuità al più ampio numero di bambini e studenti: l'apertura deve essere reale, non solo formale, né continuamente interrotta. Chiede, inoltre, che, in merito alle disposizioni sanitarie, per la popolazione scolastica valgano le stesse regole in vigore per la popolazione adulta e al di fuori della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022)chiede che laresti aperta ine in continuità al più ampio numero di bambini e studenti: l'apertura deve essere reale, non solo formale, né continuamente interrotta. Chiede, inoltre, che, in merito alle disposizioni sanitarie, per la popolazione scolastica valgano le stesse regole in vigore per la popolazione adulta e al di fuori della. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Alzare soglia positivi per attivare Dad, Ffp2 e tamponi gratis per tutti, lezioni in presenza”: le richieste di Pr… - controradio : Priorità alla scuola: accorciare quarantene e alzare soglia positivi in classe - avonsbusker : continuo a pensare che la FIMI abbia sbagliato ad alzare così tanto la soglia, il mercato italiano non mi sembra comparabile a quello estero - icksx : @massimobitonci @LegaSalvini @matteosalvinimi @LegaCamera @Lega_Senato @Lega_gruppoID @EsteriLega @AlbertoBagnai… - RSInews : Salario minimo sociale verso le urne - L'iniziativa popolare per alzare la soglia minima in Ticino, in vigore da di… -