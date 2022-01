Alfonso Signorini votato come Presidente della Repubblica | la sua reazione al Grande Fratello Vip Il video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizio puntata all’insegna dell’ironia alVip., prima di dare il via alla diretta, ha mostrato un breveinerente al primo scrutinio di oggi pomeriggio per l’elezione del. Fra i nomi fatti,mostra la clip, è comparso anche quello diin una delle schede. E il conduttore fa subito ironia: “Se ascenderò al Quirinale…“.per il Quirinale: il siparietto al GF Vip Oggi pomeriggio si è tenuto il primo scrutinio per l’elezione del prossimodopo Sergio Mattarella. Una ...

'Io cerco di essere un pochino normale, di dire quello che penso, credo che sia il motivo per cui mi ha voluto lì, essendo un amante dei cambiamenti delle persone, un pochino tutti ...' Tra i candidati proposti dai grandi elettori sono anche Piero Angela, Amadeus, e Alfonso Signorini. Chissà se, sotto sotto, al Colle anche loro ci fanno un pensierino... Alfonso Signorini, con la sua conduzione del Grande Fratello Vip ha convinto anche qualche «Grande elettore». E nel primo spoglio per l'elezione del 14esimo presidente ...