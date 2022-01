Alex Belli volta pagina? Ecco l’indiscrezione (VIDEO)

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ex gieffinoha giàtocosa è emerso durante la nuova diretta di Mattino Cinque:L’ex gieffinonegli ultimi giorni giornali e TV hanno parlato nuovamente di lui, riguardo la sua storia d’amore con Delia Duran. Dopo l’ultimo confronto con Delia e la gieffina Soleil Sorge in diretta nella scorsa puntata del Grande Fratello,ha cambiato idea sulla moglie lanciando un Tweet, mettendo un punto alla storia con la modella con queste parole: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi ...