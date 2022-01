Alessandro Basciano | la sorella fa chiarezza su Sophie | “Non ho mai detto scegli Jessica!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Una lettera delladipubblicata sul settimanale DiPiù sembrava voler mettere in guardia il Vippone daCodegoni. “Caro fratello lascia stare quella. Ti farà soffrire”, titolava la missiva indirizzata da Giorgia Nicole al fratello. Adesso però la ragazza interviene sui social per faresulle sue stesse parole (in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.