Albano | Loredana Lecciso senza mezzi termini | “Il concetto di coppia … “

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 24 gennaio 2022)la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana, ma anche la compagna diCarrisi. I due sembra che stiano insieme da oltre 20 anni e insieme hanno avuto due figli, Jasmine e Bido oJunior. In questi anni è pur vero chehanno vissuto dei momenti di crisi ma hanno comunque superato sempre tutto e adesso sono una. Die del rapporto che oggi quest’ultimo ha con, è stata proprio nel corso di una recente intervista che ha rilasciato al settimanale Vero tv. Ma cosa ha dichiarato la showgirl leccese?confessa di aver ricevuto la proposta per l’Isola dei famosi 2022...