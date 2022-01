Albano Carrisi e Loredana Lecciso, "superato il concetto di coppia". L'indiscrezione impensabile e privatissima (Di lunedì 24 gennaio 2022) Loredana Lecciso e Albano Carrisi. E viceversa. Una coppia unita, solida, che si ama. Adesso, la showgirl di Cellino - che da pochi giorni è tornata iscritta all'Ordine dei giornalisti - confessa: “Abbiamo superato il concetto di coppia”. L'intervista arriva dal settimanale Vero Tv. Di lei, intanto, si parla per una partecipazione all'Isola dei Famosi, ma a quanto pare avrebbe rifiutato la proposta. “Me l'hanno chiesto, ma l'ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perchè è un'esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Se fosse, vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinché abbia un sapore differente”. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022). E viceversa. Unaunita, solida, che si ama. Adesso, la showgirl di Cellino - che da pochi giorni è tornata iscritta all'Ordine dei giornalisti - confessa: “Abbiamoildi”. L'intervista arriva dal settimanale Vero Tv. Di lei, intanto, si parla per una partecipazione all'Isola dei Famosi, ma a quanto pare avrebbe rifiutato la proposta. “Me l'hanno chiesto, ma l'ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perchè è un'esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Se fosse, vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinché abbia un sapore differente”. Poi ...

Advertising

tempoweb : #AlBano implora #Mattarella: “Resti, serve uno sforzo per amore dell’#Italia”. L’idea per convincerlo… - nikita82roma : @iimpala_67 Lennon è Yari Carrisi, il figlio di Albano. - lvxbrumalis : non so come dirlo in modo che non sembri un insulto ma c’è qualcosa nel suo portamento per cui quando non distingue… - ParliamoDiNews : Jasmine Carrisi diventa rossa: il nuovo look della figlia di Loredana Lecciso e Albano - - Freackly : @baura_loldrini Albano Carrisi vs Ezio Greggio -