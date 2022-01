Adesso la vediamo così, ma com’era Maria De Filippi da ragazza? Spunta la foto (Di lunedì 24 gennaio 2022) del passato dell’amatissima conduttrice. Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle regine indiscusse della nostra tv. Attualmente al timone di ben tre trasmissioni di grande successo, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te, Maria De Filippi è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) del passato dell’amatissima conduttrice. Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle regine indiscusse della nostra tv. Attualmente al timone di ben tre trasmissioni di grande successo, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te,Deè L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PietroMazzara : Uno schifo. #Serra ribalta la partita con un errore che costa carissimo. Adesso vediamo se il #Milan tuona o sta ancora zitto - AlessandroLod18 : RT @Sutilis: #Avis foste stati a favore della libertà decisionale nei confronti dei sani adesso avreste la coda fuori per donare. Eliminazi… - ___John_Smith__ : RT @Sutilis: #Avis foste stati a favore della libertà decisionale nei confronti dei sani adesso avreste la coda fuori per donare. Eliminazi… - Marvel3Marcello : @TgLa7 Almeno queste elezioni ci fanno vedere un po' di 'zombi'prossimi alla morte !Alcuni ce li ricordavamo quando… - frankponch72 : RT @Sutilis: #Avis foste stati a favore della libertà decisionale nei confronti dei sani adesso avreste la coda fuori per donare. Eliminazi… -