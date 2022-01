Adani, altro siluro su Allegri: «Parla peggio di come allena» (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Ennesima stoccata dell’opinionista al tecnico bianconero Intervenuto a Radio Deejay, Daniele Adani ha Parlato così di Milan Juve. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Allegri peggio come Parla rispetto a come allena. Credo che Allegri, per quanto costruito, merita dei crediti e della fiducia, anche del tempo. Non si può dire che la Juve abbia fatto una buona partita, con 0 tiri in porti non è stata buona. peggio solo il terreno di gioco. Difficile giocare così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Ennesima stoccata dell’opinionista al tecnico bianconero Intervenuto a Radio Deejay, Danielehato così di Milan Juve. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «rispetto a. Credo che, per quanto costruito, merita dei crediti e della fiducia, anche del tempo. Non si può dire che la Juve abbia fatto una buona partita, con 0 tiri in porti non è stata buona.solo il terreno di gioco. Difficile giocare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PeppeMur84 : Discorsi quelli belli bianconeri tra il sindaco del mio paese (quello vero, Juventinissimo come me, anzi forse di p… - GaianiGiovanni : @sociovero Sono il primo a criticare Allegri, ma effettivamente alla Bobo tv non fanno altro che parlarne male ogni… - CortezXVII : La spocchia e la prosopopea che manifesta Adani l'ho sentita solo da Arrigo Sacchi. Solo che l'allenatore romagnolo… - CalcioOggi : Adani sul mercato della Juve: 'Ok compare un altro attaccante, ma Dybala non va perso' - TUTTO mercato WEB - CiccioIN : Alla #bobotv quando #Adani deve fare un esempio negativo usa sempre la Juve come paragone. Punta solamente a scred… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani altro La Juve che verrà... in stile Juventus ...che venisse giudicato equo uno scambio tra due calciatori nettamente uno inferiore all'altro... Ma ... in quanto se pur il famoso 'bel gioco' di cui tutti i fan di Adani vanno matti ancora latita, va ...

Adani non crede al ritorno della Juventus: nuove bordate ad Allegri ...Già alla 'Bobo Tv' su Twitch Adani era stato molto severo nei confronti di Allegri dopo il flop della Juve in Supercoppa : 'Il calcio non ha memoria, ma chi comunica ce l'ha. Se fino all'altro ieri ...

Adani: «Inter stanca? Vedo una squadra che sta dominando il campionato» Inter-News.it Adani duro su Allegri: «Peggio come parla rispetto a come allena!» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Daniele Adani, commentatore sportivo, ha parlato così di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni sull’allenatore della Juve Intervenuto a Radio Deejay, D ...

Adani: "Allegri? Non può dire di aver fatto una buona gara ieri" Intervenuto a "Radio Deejay", Lele Adani non è d'accordo con mister Allegri sulla bontà della prestazione della Juventus nel match di ieri sera pareggiato a San Siro ...

...che venisse giudicato equo uno scambio tra due calciatori nettamente uno inferiore all'... Ma ... in quanto se pur il famoso 'bel gioco' di cui tutti i fan divanno matti ancora latita, va ......Già alla 'Bobo Tv' su Twitchera stato molto severo nei confronti di Allegri dopo il flop della Juve in Supercoppa : 'Il calcio non ha memoria, ma chi comunica ce l'ha. Se fino all'ieri ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Daniele Adani, commentatore sportivo, ha parlato così di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni sull’allenatore della Juve Intervenuto a Radio Deejay, D ...Intervenuto a "Radio Deejay", Lele Adani non è d'accordo con mister Allegri sulla bontà della prestazione della Juventus nel match di ieri sera pareggiato a San Siro ...