Achille Lauro “Sanremo? Una tappa, non una competizione” (Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Non vivo il Festival di Sanremo come una competizione, ma come una tappa. Una vetrina in cui andare a proporre uno dei tanti progetti dell’anno, un compiacimento personale nel fare quello che gli altri non fanno. Per me Sanremo è come un live, questo in particolare rappresenta la chiusura di un percorso”. A parlare è Achille Lauro che, dopo due partecipazioni in gara e una presenza da superospite, torna sul palco dell’Ariston per il quarto anno di fila da concorrente con “Domenica” accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Nella serata delle cover, invece, Achille Lauro interpreterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè. «Un brano con uno dei ritornelli più pop della musica italiana e strofe struggenti che raccontano la dipendenza ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Non vivo il Festival dicome una, ma come una. Una vetrina in cui andare a proporre uno dei tanti progetti dell’anno, un compiacimento personale nel fare quello che gli altri non fanno. Per meè come un live, questo in particolare rappresenta la chiusura di un percorso”. A parlare èche, dopo due partecipazioni in gara e una presenza da superospite, torna sul palco dell’Ariston per il quarto anno di fila da concorrente con “Domenica” accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Nella serata delle cover, invece,interpreterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè. «Un brano con uno dei ritornelli più pop della musica italiana e strofe struggenti che raccontano la dipendenza ...

