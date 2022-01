24 gennaio 1966, Indira Gandhi diventa il Primo ministro d’India (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nata a Allahabad nel 1917, Indira Gandhi fu l’unica figlia del Primo ministro indiano Jawaharlal Nehru. La sua intera famiglia era fortemente coinvolta nella vita politica del Paese, e ciò non poté che influenzare la sua visione del mondo. Viaggiò per l’Europa e studiò ad Oxford, ampliando la sua cultura. Prese il cognome da Feroze Gandhi, l’uomo che sposò, ma da cui si separò presto. Questi non aveva nessuna parentela con Mahatma Gandhi, ed era meno coinvolto politicamente rispetto alla sua famiglia. Condizionata da un fervido spirito d’indipendenza, Indira Gandhi venne arrestata per aver sventolato la bandiera nazionalista. L’India al tempo stava cercando in ogni modo di sottrarsi al dominio inglese. Venne liberata dal carcere dopo 243 giorni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nata a Allahabad nel 1917,fu l’unica figlia delindiano Jawaharlal Nehru. La sua intera famiglia era fortemente coinvolta nella vita politica del Paese, e ciò non poté che influenzare la sua visione del mondo. Viaggiò per l’Europa e studiò ad Oxford, ampliando la sua cultura. Prese il cognome da Feroze, l’uomo che sposò, ma da cui si separò presto. Questi non aveva nessuna parentela con Mahatma, ed era meno coinvolto politicamente rispetto alla sua famiglia. Condizionata da un fervido spirito d’indipendenza,venne arrestata per aver sventolato la bandiera nazionalista. L’India al tempo stava cercando in ogni modo di sottrarsi al dominio inglese. Venne liberata dal carcere dopo 243 giorni di ...

