20esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Distanze invariate al vertice della classifica dopo la 20esima giornata Bundesliga 2021/22. La capolista Bayern, travolgendo l’Hertha Berlino sul proprio campo(1-4) nel posticipo domenicale, mantiene 6 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, vittorioso in trasferta contro l’Hoffenheim(2-3). Dietro, il Leverkusen travolge l’Augsburg(5-1) e torna terzo. Successi anche per l’Union Berlino, 2-1 al Borussia M’Glabach, Friburgo, 2-0 allo Stoccarda, Furth, 2-1 al Mainz, e Lipsia, 2-0 al Wolfsburg. Termina in parità tra Bochum e Colonia(2-2), mentre nell’anticipo del venerdi colpo dell’Arminia a Francoforte (0-2). 20esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati EINTRACHT FRANCOFORTE-ARMINIA BIELEFELD 0-2 BAYER LEVERKUSEN-AUGSVURG 5-1 BORUSSIA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Distanze invariate al vertice della classifica dopo la/22. La capolista Bayern, travolgendo l’Hertha Berlino sul proprio campo(1-4) nel posticipo domenicale, mantiene 6 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, vittorioso in trasferta contro l’Hoffenheim(2-3). Dietro, il Leverkusen travolge l’Augsburg(5-1) e torna terzo. Successi anche per l’Union Berlino, 2-1 al Borussia M’Glabach, Friburgo, 2-0 allo Stoccarda, Furth, 2-1 al Mainz, e Lipsia, 2-0 al Wolfsburg. Termina in parità tra Bochum e Colonia(2-2), mentre nell’anticipo del venerdi colpo dell’Arminia a Francoforte (0-2)./22: i risultati EINTRACHT FRANCOFORTE-ARMINIA BIELEFELD 0-2 BAYER LEVERKUSEN-AUGSVURG 5-1 BORUSSIA ...

Ultime Notizie dalla rete : 20esima giornata Formazioni ufficiali Hertha Berlino - Bayern Monaco, Bundesliga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Hertha Berlino - Bayern Monaco , match valido per la 20esima giornata della Bundesliga 2021/2022 . I bavaresi vogliono ripartire dal successo sul campo del Colonia e vanno a caccia per rispondere al Borussia Dortmund, e quindi per tenere a debita ...

Coda torna al centro dell'attacco, possibile staffetta tra Gendrey e Calabresi La 20esima giornata Risultati: Parma - Frosinone 0 a 1; Como - Crotone 1 a 1; Alessandria - Benevento 2 a 0; Spal - Pisa 0 a 0; Brescia - Ternana 1 a 1; Cosenza - Ascoli 1 a 3; Monza - Reggina 1 a 0; ...

Serie B: le gare odierne della 20esima giornata Forza Parma Lecce, Baroni: "Oggi non potevamo sbagliare, ma non ci dobbiamo accontentare" Oggi occorreva testa, gambe e voglia, non potevamo sbagliarla e la prestazione mi è piaciuta. Lecce, Baroni: 'Oggi non potevamo sbagliare, ma non ci dobbiamo accontentare'. vedi letture. Il tecnico de ...

Serie B, l’autogol di Okoli fa impazzire Via del Mare: il Lecce supera la Cremonese Salentini terzi dopo il 2-1 sui lombardi allo scadere, con Ciofani che aveva replicato a Gallo nel primo tempo. Vicenza-Cittadella 3-3 ...

