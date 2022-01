Zlatan Ibrahimovic ed il caso Djokovic: “vaccino? Sbagliato farlo solo per poter andare a lavoro” (Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic ha commentato una delle vicende più chiacchierate di questo gennaio 2022. Il calciatore svedese del Milan ha voluto dire la sua sul caso Djokovic, schierandosi completamente dalla sua parte, nonostante lui abbia deciso di vaccinarsi contro il Covid. Intervistato da Le Journal du Dimanche in occasione dell’uscita in Francia del suo libro “Adrenalina”, Ibrahimovicha così espresso la sua opinione: “Novak Djokovic? Vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione. Chi si fa un vaccino lo fa perché ci crede, perché pensa sia efficace contro la malattia. Ognuno ha la sua opinione la gente non dovrebbe essere obbligata a vaccinarsi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 gennaio 2022)ha commentato una delle vicende più chiacchierate di questo gennaio 2022. Il calciatore svedese del Milan ha voluto dire la sua sul, schierandosi completamente dalla sua parte, nonostante lui abbia deciso di vaccinarsi contro il Covid. Intervistato da Le Journal du Dimanche in occasione dell’uscita in Francia del suo libro “Adrenalina”,ha così espresso la sua opinione: “Novak? Vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa cheper disputare un torneo di tennis. Ognuno deveavere la sua opinione. Chi si fa unlo fa perché ci crede, perché pensa sia efficace contro la malattia. Ognuno ha la sua opinione la gente non dovrebbe essere obbligata a vaccinarsi ...

