Will Smith: il video sta facendo impazzire il mondo! (Di domenica 23 gennaio 2022) Will Smith e sua madre Caroline Bright per festeggiare il giorno del suo 85° compleanno, si sono esibiti al ritmo di “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston. Il video è diventato subito virale. Vediamolo insieme. Will Smith e sua madre Caroline Bright davvero sono molto legati e ha dimostralo è stato un tenerissimo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 23 gennaio 2022)e sua madre Caroline Bright per festeggiare il giorno del suo 85° compleanno, si sono esibiti al ritmo di “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston. Ilè diventato subito virale. Vediamolo insieme.e sua madre Caroline Bright davvero sono molto legati e ha dimostralo è stato un tenerissimo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

attaccapirina : #Unafamigliavincente Emozionante. Indescrivibile Will Smith nei panni di Richard Williams, un padre amorevole, cap… - gual89 : Tennis di famiglia. Un dramma sportivo dal taglio classico con un ottimo Will Smith nel ruolo di un padre determina… - s1dew4Iks : A me di will smith cn la barba interessa molto - ilb4ttista : mia madre continua a mandare messaggi in cui loda will smith incarnazione della mediocrità in quel film di merda qu… - SignoraWaldorf : Da qualche parte nel cosmo in quest'attimo ci sono alieni che stanno andando al cinema per vedere l'ennesimo blockb… -