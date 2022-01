Wanda Nara, bikini esagerato: lady Icardi ci ricasca! (Foto) (Di domenica 23 gennaio 2022) Scatto bollente di Wanda Nara con un costume, decisamente troppo stretto, che mette in mostra la perfezione della showgirl. Wanda Nara ci ha fatti abituare sui social a degli scatti bollenti: lady Icardi ci “ricasca” e si mostra come mamma l’ha fatta. Il calcio è sempre più delle donne; al giorno d’oggi sono sempre più presenti le figure femminili nei programmi dedicati a questo sport ma anche in altri vesti. Prendiamo come esempio Wanda Nara; la showgirl argentina, oltre ad essere la moglie di Icardi, è anche la procuratrice dell’attaccante argentino che, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe tornare in Italia e più precisamente alla Juventus. Trattativa in cui la coniuge del centravanti è coinvolta in prima persona; spetta a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Scatto bollente dicon un costume, decisamente troppo stretto, che mette in mostra la perfezione della showgirl.ci ha fatti abituare sui social a degli scatti bollenti:ci “ricasca” e si mostra come mamma l’ha fatta. Il calcio è sempre più delle donne; al giorno d’oggi sono sempre più presenti le figure femminili nei programmi dedicati a questo sport ma anche in altri vesti. Prendiamo come esempio; la showgirl argentina, oltre ad essere la moglie di, è anche la procuratrice dell’attaccante argentino che, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe tornare in Italia e più precisamente alla Juventus. Trattativa in cui la coniuge del centravanti è coinvolta in prima persona; spetta a ...

