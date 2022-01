Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza batte Bergamo, Chieri travolge Vallefoglia (Di domenica 23 gennaio 2022) Monza fatica con Bergamo nel derby, mentre Chieri supera agevolmente Vallefoglia. Il programma di domenica 23 gennaio della Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley Femminile si apre con la netta vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri, che sul campo di casa batte 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La neopromossa formazione umbra lotta punto a punto, ma nei momenti decisivi le piemontesi sono più lucide e conquistano così tre punti importanti. Tra le padrone di casa spiccano i 18 punti di Kaja Grobelna (2 ace), mentre a Vallefoglia non bastano i 18 di Tatiana Kosheleva. La Vero Volley ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022)fatica connel derby, mentresupera agevolmente. Il programma di domenica 23 gennaio dellaA1disi apre con la netta vittoria della Reale Mutua Fenera, che sul campo di casa3-0 (25-19, 25-18, 25-22) la Megabox Ondulati Del Savio. La neopromossa formazione umbra lotta punto a punto, ma nei momenti decisivi le piemontesi sono più lucide e conquistano così tre punti importanti. Tra le padrone di casa spiccano i 18 punti di Kaja Grobelna (2 ace), mentre anon bastano i 18 di Tatiana Kosheleva. La Vero...

