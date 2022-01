Volley | serie A1 femminile 16° giornata Scandicci e Monza vincono in rimonta e raggiungono Conegliano in testa alla classifica

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’Imocovince anche quando non gioca. La squadra veneta, pur senza scendere in campo causa Covid per il big match con Novara, mantiene la vetta della, anche se in coabitazione con. Nelle tre sfide della domenica della 16madiA1si aggiudica 3-1 il derby casalingo con Bergamo e vola al comando assieme a, oggi fermato da Covid.rischia grosso mafine batte 3-2 Cuneo, riuscendo a comploetare il tris di, mentre Chieri consolida la sesta piazza inbattendo 3-0 le marchigiane del Vallefoglia. La Veroinvince il derby ...

Bernardo Cuneo batte con pieno merito la Sieco Service Ortona e continua così la propria striscia positiva di risultati, seppur spezzettata dagli stop and go per Covid, ai vertici della Serie A2: in ...L'Imoco Conegliano vince anche quando non gioca. La squadra veneta, pur senza scendere in campo causa Covid per il big match con Novara, mantiene la vetta della classifica, anche se in coabitazione co ...Domenica da tre punti per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari che, nello sponsor match dedicato all'Associazione PieSse, alla quale è stato devoluto l'intero incasso della gara, si aggiudica il conf ...