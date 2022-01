Vodafone e Iliad discutono l’unione delle attività di telefonia mobile in Italia. Il 2 marzo il nuovo piano industriale di Tim (Di domenica 23 gennaio 2022) Il gruppo delle tlc francese Iliad e la britannica Vodafone stanno discutendo la possibilità di fondere le rispettive attività telefoniche in Italia. A darne notizia è l’agenzia Reuters. Se i due gruppi dovessero unirsi disporrebbero di una quota i mercato nella telefonia mobile di oltre il 36% (7,7% di Iliad e 28,5% di Vodafone) on ricavi per 6 miliardi di euro. Gli operatori in Italia scenderebbero da quattro a tre con Wind Tre e Tim. Iliad ha debuttato sul mercato Italiano nel 2018 con una politica dei prezzi particolarmente aggressiva per conquistare clienti. Dal prossimo 25 gennaio il gruppo sarà operativo anche nelle linee fisse. L’intesa con Vodafone potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il gruppotlc francesee la britannicastanno discutendo la possibilità di fondere le rispettivetelefoniche in. A darne notizia è l’agenzia Reuters. Se i due gruppi dovessero unirsi disporrebbero di una quota i mercato nelladi oltre il 36% (7,7% die 28,5% di) on ricavi per 6 miliardi di euro. Gli operatori inscenderebbero da quattro a tre con Wind Tre e Tim.ha debuttato sul mercatono nel 2018 con una politica dei prezzi particolarmente aggressiva per conquistare clienti. Dal prossimo 25 gennaio il gruppo sarà operativo anche nelle linee fisse. L’intesa conpotrebbe ...

