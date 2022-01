Viso dolcissimo da bambino | oggi è il calciatore più famoso d’Italia | ecco di chi si tratta

Leggi su topicnews

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il bimbo dagli occhi dolcissimi che vediamo in foto è diventato uno dei giocatori italiani più apprezzati della storia del calcio La sua più grande passione è sempre stata il calcio, tanto che i primi passi sul terreno da gioco li ha mossi fin da quando era un ragazzino. Con il passare degli anni ha affinato la sua tecnica, la quale supera di gran lunga la media di quella degli altri calciatori professionisti.da(Websource)Proprio per questo motivo il suo nome è rimasto impresso nella storia dello sport preferito dagli italiani, i quali hanno ammirato le sue gesta in campo per svariate stagioni. Così come la maggior parte dei fantasisti, anche il personaggio in questione ha vestito la maglia numero 10, ottenendo prestigiosi successi sia con la squadra di club che con la Nazionale azzurra.chi ...