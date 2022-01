Vikings | Valhalla | il creatore della serie TV pensa già alle prossime stagioni

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si avvicina sempre più il ritorno dei vichinghi in casa Netflix e il merito va allo spin-off di, in arrivo in streaming a fine febbraio 2022. In attesa di scoprire quale destino attenderà il nuovo gruppo di protagonisti, lo showrunnerTV Jeb Stuart ha confermato di essere già un passo avanti e di star valutando le mosse per il futuro dello show. Pare infatti che Netflix abbia deciso di produrre ben 24 episodi, di cui otto destinati soltanto alla prima stagione. Questo lascia presupporre che laTV spin-off dipotrebbe avere quantomeno treda otto episodi., lo showrunner vorrebbe almeno treAnticipando l’uscita del trailer prolungato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vikings Valhalla

Non ci credete? Eccovi il primo trailer di Vikings: Valhalla, la nuova serie Netflix che funge da spin - off della quasi omonima Vikings: This content is imported from YouTube. You may be able to ... Dovevamo intuirlo quando Netflix , nel lontano 2019, aveva già dato l'okay a ben 24 episodi di Vikings: Valhalla, lo spin - off di Vikings che racconterà le storie di nuovi e più famosi vichinghi vissuti oltre un secolo dopo i loro predecessori. Ma adesso il creatore della serie Jeb Stuart ha ...