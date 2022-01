VIDEO Milan-Juventus, Legrottaglie: “La squadra di Pioli farà la partita della vita” (Di domenica 23 gennaio 2022) Nicola Legrottaglie ricorda gli anni passati con Juve e Milan: "La vittoria in Serie B con la Juve vale più di tanti scudetti, ma che gioia festeggiare il tricolore rossonero in Duomo" Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Nicolaricorda gli anni passati con Juve e: "La vittoria in Serie B con la Juve vale più di tanti scudetti, ma che gioia festeggiare il tricolore rossonero in Duomo"

Advertising

juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Atalanta_BC : ?? @mmoralezoficial per @germandenis1981 ed è subito nostalgia #Denis' winning #GoaloftheDay vs Milan in 2015! ??… - norainoflowerr : Senti Todaro ti sembra il caso di parlare di Juventus e Milan proprio oggi? - ohmyramsey : la partita perfetta di gonzalo milan-juve per me sarà per sempre questi due gol qui -