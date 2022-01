VIDEO Milan Juventus 0-0, la sintesi del match: Ibrahimovic lascia il campo (Di domenica 23 gennaio 2022) Pochi lampi in una partita obiettivamente non all'altezza delle aspettative. Milan e Juventus si sono divise la posta in palio Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Pochi lampi in una partita obiettivamente non all'altezza delle aspettative.si sono divise la posta in palio

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - AntoVitiello : ?? La #CurvaSud del #Milan in attesa della squadra fuori lo stadio #SanSiro.... #MilanJuve - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - Jamespinto79 : RT @THEREALMERANTE: Chissà se ora l'arbitro si scuserà o certe cerimonie sono riservate a chi piange di più. Spero esploda Casa Milan. #M… - Gugo23 : RT @_orialismo_: 2 punti recuperati sulla juve 5 punti recuperati sul milan in sei giorni 2 punti recuperati sull'atalanta -