VIDEO Dorothea Wierer vince la mass start di Anterselva! L’azzurra si lancia verso le Olimpiadi

(Di domenica 23 gennaio 2022)ha vinto ladi Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon.si è imposta sulle nevi di casa al termine di una gara in rimonta: dopo aver commesso due errori nelle prime due serie al poligono, l’altoatesina si è scatenata ed è risultata perfetta nella seconda parte di gara, riuscendo a superare nel corso dell’ultimo giro la bielorussa Alimekava e la francese Chevalier. Si tratta del primo successo stagionale per, il cui ultimo sigillo risaliva all’individuale di Kontiolathi nel novembre 2020. La 31enne sicosì nel miglior modo possibilele ormai imminentiInvernali di Pechino 2022.aveva vinto ...

Per Wierer poligono che finalmente è perfetto, con un 10/10 anche molto rapido, sfruttando le sue caratteristiche al tiro. Andiamo a rivivere la gara con ildi Eurosport.Dopo i primi due episodi andati in onda a dicembre che hanno visto protagoniste Sofia Goggia eWierer, sono ora disponibili online isu Dominik Paris , sciatore alpino e vincitore ...Dorothea Wierer ha vinto la mass start di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. L'azzurra si è imposta sulle nevi di casa al termine di una gara in rimonta: dopo aver ...Si chiama Dorothea Taylor, ha 70 anni e no, non è un fenomeno da baraccone. Quella che sta già conquistando il ...