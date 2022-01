“Vi ho portato un regalo”. C’è Posta per Te, Luca Argentero lascia a bocca aperta: tutti lo studio in piedi (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è Posta per Te, un ospite d’eccezione porta con sé un regalo speciale. Puntata dopo puntata, il programma di Maria De Filippi continua a rappresentare per il pubblico italiano un appuntamento imperdibile per rendere piacevole il sabato sera. Tante le storie che si sono avvicendate davanti alle telecamere di Canale 5, una tra queste è stata la toccante storia di Andrea. Andrea ha imparato a convivere con l’idea di non poter più camminare sulle proprie gambe. In seguito a un incidente sulla bicicletta, Andrea è finito sulla sedia a rotelle. Ma la storia di Andrea è anche una toccante storia d’amore. Infatti quando la compagna Stefania lo ha raggiunto quel giorno in ospedale, apprendendo così della paralisi, non ha perso neanche un secondo per incoraggiare Andrea e fargli sentire tutto il suo amore e la sua vicinanza: ‘‘Non ti preoccupare amore, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) C’èper Te, un ospite d’eccezione porta con sé unspeciale. Puntata dopo puntata, il programma di Maria De Filippi continua a rappresentare per il pubblico italiano un appuntamento imperdibile per rendere piacevole il sabato sera. Tante le storie che si sono avvicendate davanti alle telecamere di Canale 5, una tra queste è stata la toccante storia di Andrea. Andrea ha imparato a convivere con l’idea di non poter più camminare sulle proprie gambe. In seguito a un incidente sulla bicicletta, Andrea è finito sulla sedia a rotelle. Ma la storia di Andrea è anche una toccante storia d’amore. Infatti quando la compagna Stefania lo ha raggiunto quel giorno in ospedale, apprendendo così della paralisi, non ha perso neanche un secondo per incoraggiare Andrea e fargli sentire tutto il suo amore e la sua vicinanza: ‘‘Non ti preoccupare amore, ...

