Verso il dominio la Ducati, Ciabatti: “Obiettivo il titolo piloti” (Di domenica 23 gennaio 2022) Pieno di sorprese il 2022 in MotoGP. A pochi mesi dalla prossima stagione in arrivo, diverse le squadre già in corsa Verso i loro ambiti obiettivi. Tra tutte, non poco determinata la Ducati, detentrice per due anni consecutivi del titolo costruttori e protagonista di cinque vittorie nelle ultime nove gare del 2021. Sicuramente un punto di riferimento ora la Rossa, con un’alta voglia di puntare in alto. Forte la brama di dominio assoluto a Borgo Panigale, per cui non ci si può certo accontentare però della solita piazza d’onore. Verso il superamento dei propri limiti così la squadra, con ben otto moto schierate, tra cui il possibile favorito di quest’anno Pecco Bagnaia. Con idee chiare la Ducati, come non nasconde Paolo Ciabatti: “Obiettivo è il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Pieno di sorprese il 2022 in MotoGP. A pochi mesi dalla prossima stagione in arrivo, diverse le squadre già in corsai loro ambiti obiettivi. Tra tutte, non poco determinata la, detentrice per due anni consecutivi delcostruttori e protagonista di cinque vittorie nelle ultime nove gare del 2021. Sicuramente un punto di riferimento ora la Rossa, con un’alta voglia di puntare in alto. Forte la brama diassoluto a Borgo Panigale, per cui non ci si può certo accontentare però della solita piazza d’onore.il superamento dei propri limiti così la squadra, con ben otto moto schierate, tra cui il possibile favorito di quest’anno Pecco Bagnaia. Con idee chiare la, come non nasconde Paolo: “è il ...

