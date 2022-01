Verissimo, Aldo Montano svela in quale momento ha capito di essersi innamorato di Olga Plachina (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 6 non accettando il prolungamento fino a marzo 2022 e lasciando tra le lacrime i due amici Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Prima grande amico ora grande nemico di Alex Belli, con il quale ha discusso anche nell’ultima puntata del reality presentato da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Aldo Montano, che oggi abbiamo visto ospite – insieme alla moglie Olga Plachina – del salotto di Verissimo, dove ha raccontato a Silvia Toffanin della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti durante la festa di chiusura dei Giochi Olimpici invernali del 2014 a Soci, in Russia, e non si sono mai più separati. “Dobbiamo tutto ad una amica comune“, ha spiegato l’atleta. “Quando ci siamo conosciuti, ci siamo promessi di passare dei giorni insieme ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 6 non accettando il prolungamento fino a marzo 2022 e lasciando tra le lacrime i due amici Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Prima grande amico ora grande nemico di Alex Belli, con ilha discusso anche nell’ultima puntata del reality presentato da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di, che oggi abbiamo visto ospite – insieme alla moglie– del salotto di, dove ha raccontato a Silvia Toffanin della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti durante la festa di chiusura dei Giochi Olimpici invernali del 2014 a Soci, in Russia, e non si sono mai più separati. “Dobbiamo tutto ad una amica comune“, ha spiegato l’atleta. “Quando ci siamo conosciuti, ci siamo promessi di passare dei giorni insieme ...

