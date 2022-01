Verde lancia lo Spezia, ritorno alla Samp amaro per Giampaolo (Di domenica 23 gennaio 2022) Terza vittoria consecutiva, mai successo in Serie A, per lo Spezia. Sprofondo Sampdoria, nonostante il cambio in panchina. Una partita bloccata e senza occasioni per più di un'ora viene decisa da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Terza vittoria consecutiva, mai successo in Serie A, per lo. Sprofondodoria, nonostante il cambio in panchina. Una partita bloccata e senza occasioni per più di un'ora viene decisa da ...

Ultime Notizie dalla rete : Verde lancia Verde lancia lo Spezia, ritorno alla Samp amaro per Giampaolo Una partita bloccata e senza occasioni per più di un'ora viene decisa da Verde, ma fondamentale è anche l'ingresso di Agudelo. La Sampdoria poi rimane in 10 per l'espulsione di Ekdal e non riesce più ...

Napoli, poker alla Salernitana: Spalletti secondo a - 4 dall'Inter ... Thiago Motta rovina il debutto di Giampaolo vincendo per 1 - 0 grazie alla rete di Verde. Il ... Napoli in controllo della gara ma a sorpresa arriva il pareggio della Salernitana: al 34' Obi lancia ...

Lo Spezia vince un altro derby, Verde punisce la Samp

LA SPEZIA (ITALPRESS) - Con una rete di Verde nella ripresa, lo Spezia vince 1-0 e si aggiudica il derby ligure contro la Sampdoria. Ritorno amaro per Giampaolo.

