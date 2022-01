Vallardi e la passione per la doppia poltrona Per tenersi il seggio il senatore della Lega molla la presidenza di un Consorzio ma resta come facente funzioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 23 gennaio 2022) Addio. Messo alle strette e rischiando il posto a Palazzo Madama, illeghista Gianpaolo, il 28 dicembre scorso, si è dimesso da presidente delper i servizi di igiene del territorio in provincia di Treviso, ente impegnato nella tutela dell’ambiente. Abbastanza per far bloccare la discussione sulla sua incompatibilità in corso nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. L’addio allaè però ancora virtuale per il presidenteCommissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. L’ente veneto non lo ha infatti ancora sostituito e nell’attesa lui è rimasto in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore. Un quadro descritto in Giunta dalla ...