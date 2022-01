Valentino Rossi svela come ha reagito quando Francesca Sofia Novello le ha detto di essere incinta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello diventeranno presto genitori per la prima volta e, come si può immaginare l’emozione è davvero tanta. I due ne hanno parlato di recente proprio nel corso di una lunga intervista in cui hanno ripercorso tutte le tappe del loro amore e in cui, infine, hanno anche spiegato come l’ex ombrellina ha rivelato al compagno di essere incinta e come lui ha reagito. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla scoperta della gravidanza: “È stato uno shock” Il tempo stringe per Valentino Rossi e Francesca Sofia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022)diventeranno presto genitori per la prima volta e,si può immaginare l’emozione è davvero tanta. I due ne hanno parlato di recente proprio nel corso di una lunga intervista in cui hanno ripercorso tutte le tappe del loro amore e in cui, infine, hanno anche spiegatol’ex ombrellina ha rivelato al compagno dilui hasulla scoperta della gravidanza: “È stato uno shock” Il tempo stringe per...

Advertising

SkyTG24 : Il #20gennaio 1987 nasceva Marco #Simoncelli, il pilota ex campione del mondo di #MotoGP e grande amico del Dottore… - SkySportMotoGP : ?? 'MARCO ERA UN RAGAZZO SIMPATICISSIMO' ?? Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli nel documentario #Sic ? Voleva e… - EuphieScarlett : Non ho capito… stiamo parlando Valentino Rossi.. o ? Qualcosa con il 46? #DragRaceItalia - automotorinews : ?? Valentino #Rossi e Jorge #Lorenzo come Lewis #Hamilton e Nico #Rosberg, parola del Dottore #MotoGP - franzaq : @Vamor711 E osannano Valentino Rossi....che ha frodato il fisco per svariati milioni -