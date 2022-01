Una vita, anticipazioni dal 24 al 29 gennaio: scontro tra Felipe e Genoveva (Di domenica 23 gennaio 2022) I prossimi episodi di Una vita vedranno ancora una volta Felipe e Genoveva scontrarsi apertamente. I due, secondo le anticipazioni settimanali delle puntate in onda dal 24 al 29 gennaio 2022, torneranno ad Acacias nello stesso momento dopo essere usciti di prigione e l'uomo la aggredirà verbalmente. Poco dopo, le comunicherà di aver chiesto l'annullamento del matrimonio. Nel frattempo, Mendez deciderà di indagare sulla scomparsa di Velasco mentre gli Olmedo decideranno di accelerare con il loro piano. Infine, Lolita chiederà ad Antoñito di lasciare casa. Una vita, trame 24-29 gennaio 2022: Felipe aggredisce verbalmente Genoveva Marcelina chiamerà Jacinto e gli dirà che dovendo restare ancora a Barcellona, presto andranno ad Acacias ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) I prossimi episodi di Unavedranno ancora una voltascontrarsi apertamente. I due, secondo lesettimanali delle puntate in onda dal 24 al 292022, torneranno ad Acacias nello stesso momento dopo essere usciti di prigione e l'uomo la aggredirà verbalmente. Poco dopo, le comunicherà di aver chiesto l'annullamento del matrimonio. Nel frattempo, Mendez deciderà di indagare sulla scomparsa di Velasco mentre gli Olmedo decideranno di accelerare con il loro piano. Infine, Lolita chiederà ad Antoñito di lasciare casa. Una, trame 24-292022:aggredisce verbalmenteMarcelina chiamerà Jacinto e gli dirà che dovendo restare ancora a Barcellona, presto andranno ad Acacias ...

