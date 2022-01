Un tavolo con tutti Ma dai giallorossi soltanto retorica e veti

(Di domenica 23 gennaio 2022) Pd, M5S e Leu aprono al dialogo: "Ci attiveremo per individuare il nome condiviso con". Ma in realtà pongono ancoraal centrodestra: "Non ha un diritto di prelazione sul Quirinale"

Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare ad untutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso', si legge in una nota congiunta dopo l'...Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare ad untutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso ". Letta: "Affrontiamo questo difficile ...Il centrosinistra si è riunito alla Camera in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone ...Roma, 23 gen. (LaPresse) - "Finalmente ci si può confrontare sui nomi" da mettere in campo per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. "L'identikit è ...