Ue | Giampaolo Marcoz è il nuovo presidente dei notai d’Europa

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si è svolta a Roma la cerimonia ufficiale di insediamento delalla Presidenza del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) per l’anno 2022. Successore delo ungherese Ádám Tóth,guiderà i 22 notariati dell’Unione Europea e i 45.000fino al 2023. Obiettivo della Presidenza italiana sarà quello di lavorare per raggiungere i tre obiettivi individuati dalla Presidenza francese del Consiglio dell’Unione Europea: rilancio, potenza e appartenenza. Il Notariato europeo si propone di continuare a svolgere un ruolo decisivo nel rilancio dell’economia del continente, contribuendo alla crescita del potere economico e giuridico dell’Europa e, soprattutto, favorendo il consolidamento del senso di unità e di appartenenza ...

Federnotai1 : È italiano il nuovo Presidente del #CNUE. Si tratta del notaio Giampaolo Marcoz, che guiderà i 22 notariati dell'Un…

Professioni, Giampaolo Marcoz è il nuovo presidente dei notai d'Europa Succede al notaio ungherese Ádám Tóth. Giampaolo Marcoz, né en 1975, prend la place du notaire hongrois Ádám Tóth et dirigera les 22 notariats de l'Union européenne et les 45.000 notaires d'Europe jusqu'en 2023. L'objectif de la présidence italienne, Les regards se portent donc sur la 'transition numérique dans le domaine juridique', pour laquelle un 'projet ambitieux' est en gestation, qui veut 'mettre en place une plateforme unique du notariat d ...