Si chiama Yevhen Murayev ed è un ex deputato ucraino accusato dal Regno Unito di essere al centro di un complotto di Mosca per rovesciare l'attuale governo di Kiev. Su Facebook, Murayev ha scritto: «L'Ucraina ha bisogno di nuovi politici, la cui politica sarà basata sugli interessi nazionali dell'Ucraina e del suo popolo. Il popolo ucraino ha bisogno di nuovi leader». E ancora: «Il tempo dei politici filo-occidentali e filo-russi in Ucraina è passato irreversibilmente. La sconfitta di politici come Poroshenko e Medvedchuk ne è una chiara conferma. Le loro azioni hanno causato perdite irreparabili al paese e hanno diviso il popolo ucraino», ha scritto ...

