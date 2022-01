Ucraina, le armi americane sono arrivate a Kiev. E anche Londra si schiera contro la Russia (Di domenica 23 gennaio 2022) La diplomazia lavora ma intanto a Kiev arrivano le armi americane. Si tratta della prima tranche di aiuti decisa recentemente da Washington , 90 tonnellate di materiale (tra cui munizioni) consegnate ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) La diplomazia lavora ma intanto aarrivano le. Si tratta della prima trdi aiuti decisa recentemente da Washington , 90 tonnellate di materiale (tra cui munizioni) consegnate ...

TgLa7 : #Ucraina: i Baltici inviano missili anticarro e antiaerei dopo il via libera di Washington al trasferimento di armi Usa - Agenzia_Ansa : Vertice sull'Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi. Washington ha approvato la richiesta dei Paesi baltici. Jo… - LucianoBonazzi : RT @Don_Lazzara: Non abbiamo nulla da dire del continuo flusso di armi in #Ucraina e del dispiegamento russo ai confini? Gli appelli di #Pa… - joecool_16 : L’ambasciatore ucraino in #germania ironizza così sul mancato aiuto da parte dei tedeschi. (Berlino non fornirà arm… - MichelaRoi : RT @iuvinale_n: Il ministro della difesa #tedesco si è rifiutato ancora una volta di fornire armi all'#Ucraina. -