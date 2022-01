Turchia, con Sace nuove opportunità per le Pmi italiane (Di domenica 23 gennaio 2022) Le piccole e medie imprese italiane avranno la possibilità di far parte del piano di investimenti di Izmir che include anche la nuova linea tramviaria Cigli e la Narlidere. Sace ha infatti garantito un finanziamento di 50 milioni di euro erogato da ING Germany a beneficio della Izmir Metropolitan Municipality, la terza municipalità per numero di abitanti della Turchia e tra le principali economie del Paese contribuendo al 7% del PIL nazionale. La sua operatività si concentra nel trasporto ferroviario, metropolitano e su gomma, logistica portuale, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture. Il finanziamento darà un boost al piano di investimenti dal valore di 820 milioni di euro che intende realizzare entro il 2024. E grazie a questa operazione nel Paese che rientra nel programma Push Strategy, l’iniziativa attraverso la quale ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Le piccole e medie impreseavranno la possibilità di far parte del piano di investimenti di Izmir che include anche la nuova linea tramviaria Cigli e la Narlidere.ha infatti garantito un finanziamento di 50 milioni di euro erogato da ING Germany a beneficio della Izmir Metropolitan Municipality, la terza municipalità per numero di abitanti dellae tra le principali economie del Paese contribuendo al 7% del PIL nazionale. La sua operatività si concentra nel trasporto ferroviario, metropolitano e su gomma, logistica portuale, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture. Il finanziamento darà un boost al piano di investimenti dal valore di 820 milioni di euro che intende realizzare entro il 2024. E grazie a questa operazione nel Paese che rientra nel programma Push Strategy, l’iniziativa attraverso la quale ...

