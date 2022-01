Trieste-Pesaro oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inAllianz Pallacanestro-Carpegna Prosciutto, valida per la 17esima giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta all’ultimo respiro, gli uomini di coach Ciani cercano riscatto contro la formazione marchigiana, che con la sconfitta contro Brescia si sono visti interrompere una striscia di due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV ERISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ...