Trento-Napoli oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 23 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-GeVi Napoli basket, valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Molin è tra quelle che più hanno risentito dei problemi legati al Covid, e arriva da due sconfitte consecutive. Avvio di anno difficile anche per i partenopei, che hanno subito tre sconfitte nelle prime tre uscite del 2022, e in generale non vincono dallo scorso 19 dicembre. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 23 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN diretta TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inDolomiti Energia Trentino-GeVi, valida per la 17esima giornata dellaA1di. La formazione di coach Molin è tra quelle che più hanno risentito dei problemi legati al Covid, e arriva da due sconfitte consecutive. Avvio di anno difficile anche per i partenopei, che hanno subito tre sconfitte nelle prime tre uscite del, e in generale non vincono dallo scorso 19 dicembre. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 23 gennaio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E ...

Advertising

DiegoA20_17_38 : @NapoliCapitale Avevo una ragazza a piazza Trieste e Trento, 7 mesi su e giù per i quartieri a qualsiasi ora del gi… - BasketMagazine : New post: Trento domani torna in scena alla BLM Group Arena contro Napoli #basketmagazine - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Trento, Molin: “Contro Napoli sarà decisivo il nostro impatto difensivo” - ottopagine : Trento-Napoli, Molin: 'Le squadre hanno attraversato settimane complicate' #Napoli - lucamattei1 : RT @LeFrecce: Dal Memoriale della #Shoah di #Milano all’esposizione “Purification” di #Palermo, passando da #Torino, #Trento, #Trieste, #Bo… -