Tragedia in Calabria sulle piste da sci di Lorica: incidente cabinovia, morto Alessandro Marcelli (Di domenica 23 gennaio 2022) Tragedia sulle piste da sci di Lorica, località montana nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. All'apertura degli impianti sciistici, un uomo è stato travolto da una cabina, scivolando e battendo la testa violentemente, perdendo la vita. Il 60enne, Alessandro Marcelli, direttore d'esercizio degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alla cabinovia quando è avvenuto il terribile incidente. Non è la prima volta che accadono incidenti simili nella stessa cabinovia, quando alcuni fa ci fu un altro decesso tra il personale, in seguito al quale l'impianto è rimasto chiuso fino a poco tempo fa.

infoitinterno : Ultim'ora in Calabria: tragedia alla funivia di Lorica, muore il responsabile degli impianti - infoitinterno : Incidente cabinovia di Lorica, morto sul lavoro travolto dalla cabina: tragedia sulle piste da sci in Calabria - TgrRaiCalabria : Tragedia a #Lorica, muore in un incidente il responsabile degli impianti di risalita #ioseguotgr @TgrRai - crotoneok : ? Tragedia a Lorica: morto il responsabile degli impianti di risalita - telodogratis : Tragedia in Calabria: camion finisce in un dirupo e prende fuoco, morti due siciliani -