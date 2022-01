Torino-Sassuolo | furia Juric | espulso alla fine del match

(Di domenica 23 gennaio 2022) Al termine di, il tecnico granata Ivanha attaccato pesantemente il direttore di gara ed è statoIvanfuribondodeltra il suoe il, imbufalito per l’atteggiamento del direttore di gara Fourneau. Il tecnico croato era già stato ammonito pochi minuti prima, poi agara ecco l’espulsione decretata per le reiterate proteste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 16' p.t. Sanabria (T), 43' s.t. Raspadori (S) Assist: 16' p.t. Singo (T)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Sanabria FLOP: Scamacca VOTI ...Si sono concluse le partite delle 15, questi i risultati: il Napoli passa senza molti problemi al San Paolo contro la Salernitana grazie ad un netto 4-1, successo anche per lo Spezia ...4-1 alla Salernitana per gli azzurri. Lo Spezia batte la Sampdoria, mentre finisce pari fra Torino e Sassuolo.