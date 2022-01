Torino, quasi fatta per il nuovo attaccante chiesto da Juric! (Di domenica 23 gennaio 2022) La società granata, che ha intenzione di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione del tecnico Juric, sta per regalare al suo allenatore un importante innesto per il reparto offensivo. Pietro Pellegri MilanCome riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, il Torino è ormai vicinissimo a chiudere per l’attaccante del Milan Pietro Pellegri. Il giovane classe 2001, che la società rossonera ha deciso di riscattare dal Monaco, verrà girato alla squadra granata con l’obiettivo di fargli trovare maggiore spazio, con il centravanti pronto a sbarcare alla corte di Juric con la formula del prestito con diritto di riscatto. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) La società granata, che ha intenzione di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione del tecnico Juric, sta per regalare al suo allenatore un importante innesto per il reparto offensivo. Pietro Pellegri MilanCome riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, ilè ormai vicinissimo a chiudere per l’del Milan Pietro Pellegri. Il giovane classe 2001, che la società rossonera ha deciso di riscattare dal Monaco, verrà girato alla squadra granata con l’obiettivo di fargli trovare maggiore spazio, con il centravanti pronto a sbarcare alla corte di Juric con la formula del prestito con diritto di riscatto. VINCENZO BONIELLO

